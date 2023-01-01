Мар. Меч императора. Александра Лисина (книга, 2020) слушать онлайн

«Меч императора» – фантастический роман Александры Лисиной, третья книга цикл «Мар», жанр героическое фэнтези, приключения. Беглый преступник, предатель короны… вот кем теперь считают Мара эль Ро. Находиться в империи ему небезопасно. Но, будучи не в силах нарушить магическую клятву и уехать из страны, он отправляется в одно из самых опасных мест на Тальраме. Туда, где выжить удается немногим, зато никому нет дела до чужого прошлого. И пусть теперь за Маром охотятся не люди, а драхты… что ж, хорошему убийце везде найдется работа. Особенно, если он – бывшая тень и ставший не нужным меч великого императора.



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