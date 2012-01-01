Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения. Наринэ Абгарян (книга, 2012) слушать онлайн

Сюжет

Спешите слушать! И представляйте! Это заключительная аудиокнига о приключениях Манюни, Нарки и прочих замечательных жителей маленького городка Берд. «Любая история имеет свое начало и свой конец». Перед вами – третья, заключительная книга о девочке Манюне и прочих ее друзьях-родственниках. �Это большое счастье, когда история одной семьи находит отклик в сердцах стольких людей. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы были с нами. Спасибо за ваши улыбки и распахнутые сердца. Мы этого не забудем никогда. Герои «Манюни».© Наринэ Абгарян, 2012 © Елена Станикова, иллюстрации, 2012 © ООО «Астрель-СПб», 2012 ©



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