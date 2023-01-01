Манюня пишет фантастичЫскЫй роман. Наринэ Абгарян
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Манюня пишет фантастичЫскЫй роман. Наринэ Абгарян

Манюня пишет фантастичЫскЫй роман. Наринэ Абгарян (книга, 2011) слушать онлайн

6.32011, Аудиокнига
Русская литература, Детская литература603 мин12+

Сюжет

Перед вами долгожданное продолжение лучшей в мире книги о детстве – романа Наринэ Абгарян «Манюня». Всем, кто уже успел узнать и полюбить смешных подружек-хулиганок Нару и Манюню, суровую, но обаятельную Ба – бабушку Манюни, и ораву их шумных и несуразных родственников, а также тем, кому это ужасно приятное знакомство только предстоит, мы дарим аудиоверсию книжки о новых приключениях Манюни! Если вы думаете, что знаете, на что способны две девчонки младшего школьного возраста, которым не сидится на месте и хочется провести детство так, чтобы ни одна его минута не прошла скучно, то вы еще ничего не знаете… Слушайте и ужасайтесь, то есть… наслаждайтесь, конечно!

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