Маньяк Отмели, или Песочница для Короля. Дем Михайлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дем Михайлов – известный писатель-фантаст, автор нескольких серий книг, значительная часть которых написана в жанре LitRPG. Вам предлагается аудиоверсия книги, открывающей очередной цикл романов по популярному «Миру Вальдиры». В игровых «яслях» появляется новый игрок – странный до экстравагантности. С самого начала он говорит всем, что станет королeм, не берeт никаких заданий у неигровых персонажей, презирая игровой опыт, не собирается убивать игровых монстров. Кто же он такой, Люцериус Великолепный? Игровой фрик? А может, его планы настолько широки и хитроумны, что постигнуть их обычные игроки не в силах? Откройте эту тайну, прослушав первую аудиокнигу в серии Дема Михайлова о Люцериусе Великолепном.



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