Маньяк Гуревич. Дина Рубина (книга, 2020) слушать онлайн

Безумно и смешно. Все как в жизни – в долгожданном новом романе Дины Рубиной «Маньяк Гуревич»! Ты что, маньяк? Этот вопрос врач-психиатр Гуревич все время слышит ото всех вокруг. Не умеет он сидеть спокойно, не высовываться, не лезть «не в свое дело», вечно норовит кого-то спасти, кому-то помочь, поставить всех на уши – за что и получает с незавидной регулярностью. И ничему-то его жизнь не учит, ну точно маньяк какой-то! В жизни и практике психиатра Гуревича – множество смешных и драматических, трогательных и нелепых, грустных и гомерически смешных историй. И раз за разом он доказывает: в любой, самой тяжелой и мрачной ситуации можно вести себя по-человечески. И все-таки, может, не так уж плохо быть маньяком, если это значит, что ты остаешься человеком? «Любители триллеров могут расслабиться: мой „Маньяк Гуревич“ не имеет к криминальному чтиву никакого отношения. Жизнеописание в картинках – вот что такое этот роман» Дина Рубина Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань



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