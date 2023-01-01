Манускрипт дьявола. Елена Михалкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В начале двадцатого века в итальянском монастыре была найдена зашифрованная средневековая рукопись с необычными рисунками. Тайна ее не раскрыта до сих пор. Наталья Куликова пытается расшифровать загадочный текст, известный как манускрипт Войнича. Связано ли похищение девушки с тем, что она подошла слишком близко к отгадке? Максим Арефьев – успешный охотник за кладами. Вот и сейчас он близок к самой большой удаче в своей жизни. Но есть люди, готовые на все, чтобы остановить его в шаге от цели. Эдвард Келли, авантюрист и придворный алхимик, жаждет славы и богатства. Но королевский двор полон интриг и не благосклонен к чужаку. И тогда Эдвард выбирает иной путь… Таинственная рукопись поможет ему достичь желаемого. Но какова будет цена? Три линии сплетаются в новом детективном романе Елены Михалковой. Любовь. Предательство. Вражда. Все герои романа оказываются вовлечены в водоворот, перемешавший события средневековья и нашего времени. Кому откроет свою тайну манускрипт дьявола?



Манускрипт дьявола слушать на видеосервисе Wink.