Манипуляция сознанием. Век XXI. Раздел I. Сущность и доктрины манипуляции сознанием. Сергей Кара-Мурза (книга, 2020) слушать онлайн

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию рассчитанную на массового читателя аудиокнигу книгу Сергея Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием», общий тираж бумажных изданий которой достиг 50 000 экземпляров. Сергей Георгиевич выявляет устройство всей системы манипуляции общественным сознанием – как технологии господства властной элиты. Для России переход к этому новому типу власти означал бы смену культуры, мышления, языка, слом самих основ традиционного общества. В книге подробно описаны главные блоки манипуляции и причины особой уязвимости русского сознания. Принять новый тип власти над человеком или строить защиту от манипуляций – вопрос не только выбора исторической судьбы, но самого выживания русского народа. В первом разделе книги рассматриваются сущность и доктрины манипуляции сознанием.



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