Манифест инвестора: Готовимся к потрясениям, процветанию и всему остальному. Уильям Бернстайн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Об основах инвестирования и планирования портфеля. Главное, что пытается донести автор до читателей, заключается в рекомендации никогда не забывать о том, что обвалы рынка случаются. Именно поэтому важно выстраивать долгосрочную (да что там греха таить – и краткосрочную) стратегию таким образом, чтобы они не стали неожиданностью.



Манифест инвестора: Готовимся к потрясениям, процветанию и всему остальному слушать на видеосервисе Wink.