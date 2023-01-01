Манифест инвестора: Готовимся к потрясениям, процветанию и всему остальному. Уильям Бернстайн
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Манифест инвестора: Готовимся к потрясениям, процветанию и всему остальному. Уильям Бернстайн

Манифест инвестора: Готовимся к потрясениям, процветанию и всему остальному. Уильям Бернстайн (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература406 мин12+
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Сюжет

Об основах инвестирования и планирования портфеля. Главное, что пытается донести автор до читателей, заключается в рекомендации никогда не забывать о том, что обвалы рынка случаются. Именно поэтому важно выстраивать долгосрочную (да что там греха таить – и краткосрочную) стратегию таким образом, чтобы они не стали неожиданностью.

Манифест инвестора: Готовимся к потрясениям, процветанию и всему остальному слушать на видеосервисе Wink.

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