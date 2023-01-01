Маневры неудачников. Роман Злотников,Сергей Мусаниф (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как известно, главное на войне – это маневры, и хотя война во вселенной неудачников еще толком не началась, маневры уже идут вовсю. На границе исследованного сектора космоса происходит инцидент, способный стать поводом для военного столкновения между Империей и Альянсом, и Алекс, случайно оказавшийся в центре событий, делает все для того, чтобы не допустить подобного сценария. Однако ему предстоит узнать, что помимо трех населяющих галактику рас в конфликте заинтересована четвертая сторона, и противостоять ей куда сложнее.



Маневры неудачников слушать на видеосервисе Wink.