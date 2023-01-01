Манеры для карьеры. Современный деловой протокол и этикет. Ольга Шевелева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Ольги Шевелевой является настоящим бизнес-учебником и содержит практические советы и важные рекомендации, полезные как для начинающих, так и для опытных участников процесса деловых коммуникаций. В ней рассматриваются основные правила современного делового протокола, особенности дел�ового общения и тонкости международного этикета. Вступительное слово и заключение озвучены самой Ольгой. Для дополнительной консультации вы также можете написать Ольге на почту shevelevaprof@gmail.com.



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