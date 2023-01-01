Мама против беспорядка. Как все организовать, чтобы хватило места счастью, веселью и творчеству. Елена Данилова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

• Когда по всему дому валяются горы игрушек • когда вы только и делаете, что бесконечно убираете, готовите и стираете • когда приходится по сто раз повторять, чтобы в детской был порядок • когда понимаете, что в последний раз пили кофе в тишине в прошлой жизни, срочно начинайте слушать эту аудиокнигу! Благодаря советам опытного педагога и психолога, к тому же многодетной мамы в вашей жизни произойдут удивительные перемены. И это не только идеальный порядок на кухне, в гостиной и ДЕТСКОЙ! Это еще минимум времени на готовку, глажку, выполнение домашних заданий с детьми и главная награда – пара свободных часов в день на себя любимую.



Мама против беспорядка слушать на видеосервисе Wink.