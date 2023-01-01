Малый ледниковый период. Как климат изменил историю, 1300–1850. Брайан Фейган
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Малый ледниковый период. Как климат изменил историю, 1300–1850. Брайан Фейган

Малый ледниковый период. Как климат изменил историю, 1300–1850. Брайан Фейган (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Нон-фикшн617 мин12+
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Сюжет

Представьте, что в Англии растет виноград, а доплыть до Гренландии и даже Америки можно на нехитром драккаре викингов. Несколько веков назад это было реальностью, однако затем в Европе – и в нашей стране в том числе, – стало намного холоднее. Людям пришлось учиться выживать в новую эпоху, вошедшую в историю как малый ледниковый период. И, надо сказать, люди весьма преуспели в этом – а тяжелые погодные условия оказались одновременно и злом и благом: они вынуждали изобретать новые технологии, осваивать материки, совершенствовать науку. Эта книга рассказывает историю самого трудного, но возможно и самого прогрессивного периода в истории Европы.

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