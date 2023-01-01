Малюта Скуратов. Николай Гейнце (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

У любой эпохи, как бы мрачна она ни была, обязательно есть и хорошие стороны. Так наше время замечательно тем, что нам стала доступна практически любая литература. Николай Эрнестович Гейнце вернулся к нам из прошлого и уже успел вновь обрести вполне заслуженную славу одного из первых наших исторических романистов. «Малюта Скуратов» – блестящий успех писателя. Вы невольно погрузитесь в жуткую атмосферу опричнины. Как живой явится перед вами грозный царь, загадочной фигурой восстанет главный его подручный, нелюдь, но с такими человеческими и понятными стремлениями и страстями, – придворный палач Малюта Скуратов-Вельский. И как бы ни тянулись мы сегодня к дворянству, но прав таки Лермонтов, сказавший о нeм: «А вы – надменные потомки Известной подлостью прославленных отцов.»



Малюта Скуратов слушать на видеосервисе Wink.