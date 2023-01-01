Малыш, ты скоро? Как повлиять на наступление беременности и родить здорового ребенка. Елена Березовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Подготовка к беременности – дело серьезное и иногда требует много времени и усилий, как со стороны женщины, так и со стороны мужчины, ведь средний возраст будущих родителей все увеличивается. С одной стороны это помогает принять более взвешенное решение о рождении ребенка, но одновременно с этим влечет и неожиданные проблемы. В этой книге Елена Петровна Березовская, автор бестселлеров «9 месяцев счастья» и «Это всe гормоны!», расскажет о том, какой возраст наиболее благоприятен для наступления беременности какие факторы бесплодия существуют и как их избежать сколько времени требуется для зачатия ребенка и, конечно же, что делать, если вы уже пытались забеременеть, но ничего не получилось. Она поможет преодолеть сомнения и станет вашим другом и советчиком на пути к рождению ребенка! Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий необходимо проконсультироваться со специалистом.



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