Малыш. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 1971) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. …Экспедиция с Земли прилетает на планету Ковчег, чтобы подготовить еe для приeма космических переселенцев. В этом холодном и пустынном мире люди встречают Малыша, странного человеческого детeныша, которого спасли и воспитали загадочные представители неизвестной инопланетной расы. С помощью «космического Маугли» земляне хотят вступить в контакт с высокоразвитой цивилизацией. Повесть Стругацких – динамичная и увлекательная и одновременно проникновенная и печальная – ставит вопросы, на которые слушателю самому придeтся искать ответы. Кто он, Малыш? Уникальное научное открытие или страдающий ребeнок? Можно ли вмешиваться в судьбу живого существа ради осуществления целей, за которыми стоят интересы всего человечества?



Малыш слушать на видеосервисе Wink.