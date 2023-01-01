Мальва. Аудиоспектакль. Максим Горький
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Мальва. Аудиоспектакль. Максим Горький

Мальва. Аудиоспектакль. Максим Горький (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Рассказы, Русская литература68 мин12+

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О книге

"Мальва"– радиоспектакль по мотивам одноименного рассказа Максима Горького. История соперничества отца и сына из-за любви к одной женщине. Крестьянин Василий, оставив жену и сына Якова, ушел из деревни и занялся рыбным промыслом. Забыв о семье, сошелся с красавицей Мальвой и зажил безмятежной жизнью. Повзрослевший сын Яков приезжает к отцу. Вскоре отношения между ним и Мальвой привели к конфликтам с отцом… Максим Горький открывает проблему женской свободы. В своем рассказе «Мальва» автор нарисовал портрет женщины, которая пытается получить право на свободную жизнь, на честную и открытую любовь в забитом несвободном обществе. Мальва своим поведением и характером говорит мужчинам, что не потерпит зависимости ни от одного из них, ни от каких бы там сильных мира сего. Радиопостановка. Запись 1941 г.

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Жанр
Классика, Рассказы, Русская литература
Время
68 мин / 01:08

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