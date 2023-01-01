Маленький принц (спектакль). Антуан де Сент-Экзюпери
Wink
Детям
Маленький принц (спектакль). Антуан де Сент-Экзюпери

Маленький принц (спектакль). Антуан де Сент-Экзюпери (книга, 1943) слушать онлайн

8.01943, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература127 мин6+

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О книге

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу «Маленький принц» – трогательную и добрую философскую притчу, самое знаменитое произведение французского писателя и военного лeтчика Антуана де Сент-Экзюпери. Эта мудрая, лиричная и очень «человечная» сказка обращена и к детям, и к взрослым. В ней просто и проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и любви, о долге и верности, о красоте и нетерпимости к злу. Послушайте эту чудесную аудиопостановку! И кто знает? Вдруг однажды вы будете путешествовать по Африке и в пустыне к вам подойдeт маленький мальчик с золотыми волосами и попросит нарисовать ему барашка? Тогда вы обязательно угадаете, кто он…

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Жанр
Классика, Детская литература, Зарубежная литература
Время
127 мин / 02:07

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