Маленький принц (спектакль). Антуан де Сент-Экзюпери (книга, 1943) слушать онлайн

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу «Маленький принц» – трогательную и добрую философскую притчу, самое знаменитое произведение французского писателя и военного лeтчика Антуана де Сент-Экзюпери. Эта мудрая, лиричная и очень «человечная» сказка обращена и к детям, и к взрослым. В ней просто и проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и любви, о долге и верности, о красоте и нетерпимости к злу. Послушайте эту чудесную аудиопостановку! И кто знает? Вдруг однажды вы будете путешествовать по Африке и в пустыне к вам подойдeт маленький мальчик с золотыми волосами и попросит нарисовать ему барашка? Тогда вы обязательно угадаете, кто он…



Маленький принц (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.