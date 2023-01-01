Маленький ослик Марии. Гунхильд Селин (книга, 2020) слушать онлайн

Давным-давно жил в городе Назарете маленький ослик, ужасно ленивый и очень неухоженный. Но однажды у колодца он повстречал добрую и ласковую Марию, и с этого момента жизнь ослика навсегда изменилась. Маленький ослик становится верным помощником Марии и отправляется вместе с Марией и Иосифом в далeкое и опасное путешествие в Вифлеем в тот самый момент, когда у Марии вот-вот должен родиться ребeнок… Эта трогательная и увлекательная история, ставшая классикой детской литературы, поможет каждому из нас проникнуться духом Рождества и станет отличным поводом поговорить с ребeнком о добре и зле, о верности и подлинной любви. Только в одной Германии с момента первого издания в 1962 году книга выдержала 34 (!) переиздания и была экранизирована в виде шестисерийного полнометражного мультипликационного сериала. Слушайте также продолжение этой истории о путешествии маленького ослика с Марией, Иосифом и их сыном в Египет и об их возвращении домой в аудиокниге «Бегство в Египет».



Маленький ослик Марии слушать на видеосервисе Wink.