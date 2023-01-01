Маленький моряк. Томас Майн Рид (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда все мужчины в твоей семье посвятили свою жизнь морю, пожалуй, нет ничего удивительного в том, что и ты в конечном итоге унаследуешь безграничную любовь к этой бескрайней и полной опасностей стихии. Так произошло и с героем повести Майна Рида «Маленький моряк». А результатом этой «морской влюбленности» стали три увлекательнейшие истории, произошедшие с нашим моряком и рассказанные им от первого лица. Они чуть не стоили ему жизни и конечно же оказались связаны с морем.



Маленький моряк слушать на видеосервисе Wink.