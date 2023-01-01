Маленькие женщины. Луиза Мэй Олкотт (книга, 1868) слушать онлайн

Сюжет

«Маленькие женщины» – семейная сага, повествующая о судьбах четырех сестер Марч – добросердечной красавицы Мег, талантливой фантазерки Джо, кроткой и нежной Бет и «сорванца в юбке» Эмми. …Гражданская война идет далеко на Юге, но ее грозные отголоски достигли и дружной семьи небогатого провинциального пастора Марча – сам он ушел на фронт полковым священником, и жена с дочерьми, как и множество других американок, день за днем живут в страхе трагических известий. Однако никакая война не в силах помешать девочкам взрослеть и превращаться в юных девушек. Девушек с их обычными и трогательными девичьими мечтами и надеждами, радостями, горестями и, конечно, первой любовью…



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