Маленькие женщины. Луиза Мэй Олкотт (книга, 1868) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитой англо-американской писательницы Луизы Мэй Олкотт – «Маленькие женщины». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Юлией Тарховой. «Маленькие женщины» – это одно из самых известных произведений английской литературы, знаменитой американской писательницы Луизы Мэй Олкотт. Сразу же после выхода книга удостоилась всеобщей любви читателей и лестных отзывов критиков. Роман был экранизирован 9 раз и переведен на большинство языков мира. Название «Маленькие женщины» Олкотт использовала в диккенсовском значении – это период в жизни молодой женщины, когда дети выходят из отроческого возраста и делают первые шаги в своей новой, уже почти взрослой, но еще очень юной молодости. Каждая из четырех сестер героинь романа переживает свой душераздирающий опыт, который предупреждает и читателя о том, что «детская невинность» остается в прошлом, а впереди девочек ждет долгая жизнь, полная «неизбежных женских проблем». На счету актрисы Юлии Тарховой роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Маленькие женщины слушать на видеосервисе Wink.