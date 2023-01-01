Маленькие трагедии. Пиковая дама. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В аудиокнигу входят драматические произведения А.С.Пушкина, объединенные в цикл «Маленькие трагедии» и повесть «Пиковая дама», центральная тема которых – исследование тайн человеческой души, трагическая судьба личности – до сих пор актуальна.



Маленькие трагедии слушать на видеосервисе Wink.