WinkАудиокнигиМаленькие трагедии. Пиковая дама. Александр Пушкин
Маленькие трагедии. Пиковая дама. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика192 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
В аудиокнигу входят драматические произведения А.С.Пушкина, объединенные в цикл «Маленькие трагедии» и повесть «Пиковая дама», центральная тема которых – исследование тайн человеческой души, трагическая судьба личности – до сих пор актуальна.
Маленькие трагедии слушать на видеосервисе Wink.