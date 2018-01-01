Маленькие мужчины. Луиза Мэй Олкотт (книга, 1868) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитой англо-американской писательницы Луизы Мэй Олкотт – «Маленькие мужчины». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Юлией Тарховой. Роман «Маленькие мужчины» вышел вслед за нашумевшей книгой «Маленькие женщины» – одной из самых известных произведений английской литературы, знаменитой американской писательницы Луизы Мэй Олкотт. Сразу же после выхода книга удостоилась всеобщей любви читателей и лестных отзывов критиков. Роман выдержал несколько экранизаций и был переведен на большинство языков мира. Название «Маленькие мужчины» Олкотт использовала в диккенсовском значении – это период в жизни мальчиков, когда дети выходят из отроческого возраста и делают первые шаги в своей новой, уже почти взрослой, но еще очень юной молодости. Мальчики взрослеют, получают первый «мужской» опыт, который предупреждает и читателя о том, что «детская невинность» остается в прошлом, а впереди маленьких мужчин ждет долгая и интересная жизнь, которую каждый мужчина должен прожить достойно. На счету актрисы Юлии Тарховой роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Маленькие мужчины слушать на видеосервисе Wink.