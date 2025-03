Маленькие милости. Деннис Лихэйн (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

ОТ АВТОРА «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» И «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА». МОМЕНТАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР NEW YORK TIMES. ДОЛГОЖДАННАЯ НОВИНКА ОТ ЖИВОГО КЛАССИКА ОСТРОСЮЖЕТНОГО РОМАНА. «Этот роман заставляет задуматься… Увлекательное и пробуждающее ярость развлечение, от которого невозможно оторваться».– Стивен Кинг Шедевр, способный конкурировать с «Островом проклятых» – всепоглощающая история о жаркой мести, жертвенной любви, ядовитой ненависти и коварной власти… Мэри Пэт Феннесси прожила всю свою жизнь в бостонском районе, известном как Южка. Этот ирландский анклав упорно придерживается старых традиций и гордо стоит особняком. Люди, выросшие здесь, не боятся ни бога, ни дьявола. И очень не любят, когда кто-то лезет в их жизнь… Однажды вечером Джулз, дочь Мэри Пэт, не вернулась домой. В тот же вечер на здешней станции метро находят мертвым парня, сбитого поездом при загадочных обстоятельствах. Эти два события кажутся не связанными между собой. Но Мэри Пэт в отчаянии начинает теребить людей, которых лучше не трогать,– и задавать вопросы, всерьез беспокоящие Марти Батлера, главаря местной ирландской мафии. А эти ребята не терпят неприятных вопросов…

«Душераздирающая история, рассказанная писателем, который является одним из лучших в мире».– Гиллиан Флинн «Лихэйн пишет захватывающие триллеры, которые погружают в тайны гораздо более универсальные и актуальные, чем просто детективные романы; он один из тех, кто изменил правила игры и разрушил воображаемую границу между жанром и литературой, доказав, что мы можем получить лучшее от обоих одновременно».– Тана Френч «Вам повезет, если в этом году вы прочтете более увлекательный роман».– The Times «Превосходно… Это Лихэйн в своих лучших проявлениях: динамичный сюжет, прекрасно вырисованные персонажи, острое, как бритва, чувство юмора – и всепроникающая тьма, сквозь которую время от времени проблескивает надежда…» – New York Times Book Review «Я последую за Лихэйном куда угодно».– Ли Чайлд «Словно тебе врезали кулаком в солнечное сплетение… В романе полно мин-ловушек, но метафорического типа, которые взрывают будущее, а не конечности…» – New Yorker «Мастерски… Мэри Пэт Феннесси – воплощение мифической древнегреческой ярости в XX веке, и ее война одной женщины против всех – устрашающее зрелище.– Washington Post «Очень жестко… В своем новом романе Деннис Лихейн не щадит никого и ничего».– New York Times «Жестокий, захватывающий и безжалостно четкий портрет города, раздираемого страхом и ненавистью».– Irish Times



