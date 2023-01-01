Маленькие истории больших девочек. Наталия Иченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Маленькие истории больших девочек» – сборник подлинных клиентских историй, которые стоит прочитать каждой женщине, независимо от возраста. Книга погрузит вас в тонкий мир душевных переживаний и чувств маленьких дочек и взрослых мам. Каждая история заставляет сопереживать, делая нас чуточку добрее и отзывчивее. Автор выбрал такую интонацию, которая не оставит вас равнодушным и напомнит, что нужно с осторожностью и состраданием относиться к тем, кто более уязвим перед вами.



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