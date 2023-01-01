Маленькая принцесса (спектакль). Фрэнсис Элиза Ходжсон Бернетт
Wink
Детям
Маленькая принцесса (спектакль). Фрэнсис Элиза Ходжсон Бернетт

Маленькая принцесса (спектакль). Фрэнсис Элиза Ходжсон Бернетт (книга, 2020) слушать онлайн

7.02020, Аудиокнига
Детская литература360 мин6+

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О книге

Каждая девочка мечтает стать принцессой… А знаешь ли ты, что значит быть настоящей принцессой? Героиня этой истории – английская девочка Сара – придумала для себя игру. Принцесса должна достойно держать себя, не обижаться на глупых и злых людей, помогать всем, кто нуждается в помощи, не показывать, что она злится или расстроена". Сначала Сара просто играла в это, но потом все обернулось так, что игра спасла ее… Замечательная, трогательная и захватывающая история Сары стала мировой классикой детской литературы. Послушай – и ты тоже сможешь стать маленькой принцессой! "

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Жанр
Детская литература
Время
360 мин / 06:00

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