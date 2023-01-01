Маленькая принцесса (спектакль). Фрэнсис Элиза Ходжсон Бернетт (книга, 2020) слушать онлайн

Каждая девочка мечтает стать принцессой… А знаешь ли ты, что значит быть настоящей принцессой? Героиня этой истории – английская девочка Сара – придумала для себя игру. Принцесса должна достойно держать себя, не обижаться на глупых и злых людей, помогать всем, кто нуждается в помощи, не показывать, что она злится или расстроена". Сначала Сара просто играла в это, но потом все обернулось так, что игра спасла ее… Замечательная, трогательная и захватывающая история Сары стала мировой классикой детской литературы. Послушай – и ты тоже сможешь стать маленькой принцессой! "



Маленькая принцесса (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.