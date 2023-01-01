Маленькая принцесса / A Little Princess. Фрэнсис Элиза Ходжсон Бернетт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к одноименной книге. Книга представляет собой адаптацию романтической повести знаменитой детской писательницы Фрэнсис Бернетт «Маленькая принцесса» о приключениях девочки по имени Сара Кру, которая сумела справиться с непростыми испытаниями, которые уготовила ей судьба, �благодаря своему мужеству, помощи верных друзей и невероятной удаче. Книга предназначена учащимся 5–8 классов образовательных организаций, а также широкому кругу лиц, изучающих английский язык.



Маленькая принцесса / A Little Princess слушать на видеосервисе Wink.