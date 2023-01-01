Маленькая хозяйка большого дома. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Девятый том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя роман «Маленькая хозяйка большого дома», одно из самых лирических произведений писателя, в основе сюжета которого лежит «любовный треугольник». Роман является одним из самых чи�таемых и любимых произведений Джека Лондона.



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