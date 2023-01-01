WinkАудиокнигиМальчики. Мальчик у Христа на елке. Федор Достоевский
Мальчики. Мальчик у Христа на елке. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература201 мин0+
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Сюжет
МАЛЬЧИКИ» – отдельная часть и особая сюжетная линия в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». «МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЕЛКЕ» и «МАЛЬЧИК С РУЧКОЙ» – рассказы из «Дневника писателя» за 1876 год. В произведениях Достоевского говорится о нравственном взрослении подрастающего человека, о ранимо�сти и неустойчивости детских душ, о недетских страданиях, выпадающих на долю ребенка, о милосердии и сострадании, о проблемах добра и зла в душе человека…
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