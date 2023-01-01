Мальчики Берджессы. Элизабет Страут (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань. Братья Бeрджессы, Боб и Джим, возвращаются в свой родной городок в штате Мэн, чтобы вытащить из неприятностей своего юного племянника. Когда-то они сбежали оттуда в Нью-Йорк так быстро, как только смогли, спасаясь от воспоминаний о трагической гибели отца. С самого детства Боб обожал старшего брата и смотрел ему в рот, а Джим шпынял его в ответ. Теперь мальчики выросли, циничный Джим стал известным корпоративным адвокатом, а добросердечный, неуверенный в себе Боб работает в службе бесплатной юридической помощи и куда менее успешен в жизни. Тем временем умирающий провинциальный Ширли-Фоллз, где осталась жить их сестра, стал приютом для сомалийских беженцев – и местные жители совершенно этому не рады. Племянник Бeрджессов Зак умудрился сделать выдающуюся глупость: на Рамадан принести в мечеть отрезанную голову свиньи. Когда выросшие братья возвращаются в места своего детства, так и не пережитая обоими травма заново обрушивается на их головы. Будут раскрыты глубоко погребенные семейные тайны, и многое обернется вовсе не тем, чем казалось, подтверждая слова автора: «В нашей жизни никто никого не знает». Как и в культовой «Оливии Киттеридж», получившей в 2009 году Пулитцеровскую премию, в этом романе Элизабет Страут с тончайшей проницательностью и глубоким сочувствием исследует тугие, запутанные связи между человеческими характерами внутри семьи: обиды и жертвы, радости и страдания родственной любви. Больше интересных фактов об это...Слушайте книгу.



Мальчики Берджессы слушать на видеосервисе Wink.