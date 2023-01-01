Мальчик у Христа на елке. Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

Рождественский рассказ Федора Достоевского теперь в аудиоформате! Книга озвучил российский актер театра, кино и дубляжа – Роман Стабуров. Рассказ повествует о маленьком нищем мальчике, очарованным видом новогодней ёлки за окном богатого дома, где много света, много игрушек, много вкусной еды, много нарядных и чистых детей танцуют и веселятся под звуки музыки, а он вынужден замерзать на людных петербургских улицах, голодный, брошенный на произвол судьбы своими горемычными родителями, давно не евший досыта и не видевший ничего, кроме пьянства, нищеты, грубости, разврата и равнодушия петербургских трущоб. На какой-то момент мечты мальчика о счастливом детстве сбываются, и он оказывается на новогоднем празднике среди таких же, как и он, детей, увлечённый туда неведомым тихим голосом,– он попал на «Христову ёлку».



Мальчик у Христа на елке слушать на видеосервисе Wink.