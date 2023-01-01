Мальчик, которого растили как собаку. Брюс Перри,Майя Салавиц
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Мальчик, которого растили как собаку. Брюс Перри,Майя Салавиц

Мальчик, которого растили как собаку. Брюс Перри,Майя Салавиц (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Психология801 мин16+

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О книге

Новое издание мирового бестселлера о детской травме, переведенного на 26 языков. Известный психиатр Брюс Перри рассказывает десять историй своих маленьких пациентов, которые пережили страшные потрясения: стали жертвами физического или сексуального насилия, свидетелями убийств, воспитывавшимися в секте или пережившими геноцид. Случаи из его практики и многолетние научные исследования доказывают: психологические травмы имеют колоссальное влияние на развитие ребенка и его психику, и дети ничего не забывают, как считали специалисты раньше. Но своевременная и профессиональная помощь может вернуть таких детей к нормальной жизни и позволить им вырасти здоровыми взрослыми. В своей книге доктор Перри раскрывает удивительные способности мозга и психики к восстановлению и дарит надежду на исцеление.

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Жанр
Биографии и мемуары, Психология
Время
801 мин / 13:21

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