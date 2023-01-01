Мальчик и Тьма. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кто такой Данька? Это всего лишь обыкновенный мальчик, каких на земле миллионы. Он, правда, с гордостью может сказать, что ему уже четырнадцать, но это не меняет дела. И вот на него пал выбор. И волею этого выбора Данька был втянут в извечную борьбу Добра и Зла, Света и Тьмы… Однако здесь еще фигур�ирует и третья сила – Сумрак, и никто не знает, насколько эта сила могущественна, ибо Сумрак никогда не показывал своей силы… А еще это история о дружбе. Ведь когда рядом с тобой друг, настоящий друг, тебе будет легче даже в самом враждебном мире. Слушайте фантастическую сказку для детей и взрослых!



Мальчик и Тьма слушать на видеосервисе Wink.