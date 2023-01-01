WinkАудиокнигиМальчик и девочка. Галина Щербакова
Мальчик и девочка. Галина Щербакова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза337 мин12+
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О книге
Повесть известной писательницы, автора бестселлера «Вам и не снилось» опять о любви. Внимательно, точно и деликатно исследуется тема любви юных в мире взрослых, но на этот раз не ровесников. Тридцатидвухлетняя учительница и шестнадцатилетний мальчик… Мальчик, который чувствует ответственност�ь за свою любимую, за свой выбор, отстаивает свое право не совершить предательство… Он не готов умереть из-за любви, он хочет жить и бороться за нее.
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