Мальчик и девочка. Галина Щербакова (книга, 2020) слушать онлайн

Повесть известной писательницы, автора бестселлера «Вам и не снилось» опять о любви. Внимательно, точно и деликатно исследуется тема любви юных в мире взрослых, но на этот раз не ровесников. Тридцатидвухлетняя учительница и шестнадцатилетний мальчик… Мальчик, который чувствует ответственност�ь за свою любимую, за свой выбор, отстаивает свое право не совершить предательство… Он не готов умереть из-за любви, он хочет жить и бороться за нее.



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