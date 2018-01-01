Малахитовая шкатулка. Павел Бажов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

У писателя Павла Петровича Бажова счастливая судьба. Он родился 27 января 1879 года на Урале в семье рабочего. Благодаря случаю и своим способностям он получил возможность учиться. Закончил училище, затем духовную Пермскую семинарию. Восемнадцать лет учительствовал. Счастливо женился на своей ученице и стал главой большой семьи, в которой было семеро детей. Он принял Октябрьскую революцию, как возможность покончить с социальным неравенством, воевал в Гражданскую на стороне красных, стал журналистом, а затем – редактором, писал книги по истории Урала, собирал фольклорные записи. Всегда много работал, как сказали бы в советские времена, был «рядовым тружеником». И вдруг, что называется в одночасье пришла к нему известность, да еще какая… В 1936 году в журнале был опубликован его первый сказ «Девка Азовка». В 1939 в «Свердлгизе» вышел первый сборник сказов «Малахитовая шкатулка». В 1942 и 1944 «Малахитовая шкатулка», заметно пополневшая, выходит в Москве в центральных издательствах. Он стал лауреатом Государственной премии, награжден орденом Ленина за литературную работу. В 1944 году «Малахитовая шкатулка» переведена на английский и вышла в Лондоне и Нью-Йорке, потом в Праге, в 1947 – в Париже. Переведена на немецкий, венгерский, румынский, китайский, японский языки. Всего, по сведениям библиотеки им. Ленина, – на 100 языков мира. © П.Бажов (наследники) ©



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