WinkАудиокнигиМаксимилиан Волошин. Заклятие о Русской земле в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Максимилиан Волошин
Максимилиан Волошин. Заклятие о Русской земле в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Максимилиан Волошин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика348 мин12+
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Сюжет
Предлагаем вам послушать произведения поэта, художника и литературного критика Максимилиана Волошина в исполнении Дмитрия Быкова. В аудиокнигу включена автобиография Волошина, написанная им в 1920-х годах, и упомянутые в ней стихотворения, в которых он изложил своe жизненное кредо и отношение к государству и миру. Во второй и третьей частях представлены впечатления автора от поездок по Европе и рассказ о культуре Крыма. В четвeртой части звучит лекция Волошина «Россия распятая» – авторский комментарий к стихам, написанным во время революции. И по традиции в завершение аудиокниги Дмитрий Быков рассказывает об авторе прочитанных произведений.
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