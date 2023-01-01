Максимальный репост: Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям. Борислав Козловский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Теории заговора, слухи и фейковые новости – это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Неправду распространяют наши друзья, родственники и даже мы сами. Ни образование, ни умение логически рассуждать не защищают от этого, а только усиливают эффект. Научный журналист Борислав Козловский попыта�лся разобраться, что могут сказать обо всем этом гены, мозг и большие данные. Где в нашей ДНК зашита восприимчивость к политической пропаганде? Как на нас влияют «алгоритмы фейсбука» и эксперименты сайтов знакомств над своими пользователями? И почему рациональные аргументы ничего не могут поделать с заблуждениями, в которые мы однажды поверили всем сердцем?



Максимальный репост: Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям слушать на видеосервисе Wink.