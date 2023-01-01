Маковое море. Амитав Гош (книга, 2008) слушать онлайн

Сюжет

«Маковое море» Амитава Гоша – первая книга эпохальной трилогии о морских приключениях в девятнадцатом веке. Хитросплетенный, полный неожиданных поворотов сюжет «Макового моря» разворачивается в роскошных декорациях колониальной Индии ровно накануне опиумных войн: маковые деревни, жилища раджи, усадьбы британских колонизаторов, фабрики опиума, замкнутый мир морского судна. В центре хитросплетенной масштабной саги – парусник «Ибис», бывший работорговый корабль, на котором судьба сводит пестрый ворох поразительно разных персонажей. Юная француженка-сирота; обанкротившийся индийский раджа; сбежавшая от обряда сожжения индийская вдова; апологет новой религии; матрос-американец, неожиданно для себя ставший помощником капитана… «Ибис» должен повезти их из Индии на неведомый Маврикий, и слушателя унесет за собой захватывающая история, полная благородства и предательства, опасностей и испытаний, решимости и свободы. Пресса о книге: «Роман Гоша – не антиколониальный пафосный манифест, не дидактическая панорама картина из жизни колонии, это полные страсти истории мужчин и женщин всех рас и каст, которым предстоит навсегда оставить прошлое и пуститься в неведомое будущем на хрупком суденышке. Это, прежде всего, трогающая за душу книга». The Times «Маковое море» – настоящий триумф и как роман идей, и как резвая приключенческая история. Эта книга – та еще редкая птица: исторический роман, под завязку наполненный современной актуальностью и мелодраматическими поворотами».



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