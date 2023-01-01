Макбет. Уильям Шекспир (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Макбет и его жена показывают, как ужасно зло, овладевающее человеческими душами. Но зло не всесильно. Если в одном отношении «Макбет» – самая мрачная из великих трагедий Шекспира, то в другом – более обнадеживающая, чем «Гамлет», «Отелло» или «Король Лир». Ни в одной из них злу не противостоит так много людей, как в «Макбете», и нигде они не активны в такой мере, как здесь.» А.Аникст



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