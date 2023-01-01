Магнатъ. Алексей Кулаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Магнатъ" – фантастический исторический роман Алексея Кулакова, книга четвертая, входит в цикл «Александр Агренев». Мало достигнуть вершины, нужно еще и удержаться на ней – чтобы было, куда шагать дальше. Князь Агренев стал своим среди элиты Российской империи, двери лучших домов открыты перед ним, признание и успех… Но хватит ли этого? Покорятся ли ему новые горизонты, пойдет ли он вперед – или опора под его ногами окажется неустойчивой и обернется лавиной неудач? Время покажет…



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