Магия утра для писателей. Хэл Элрод,Стив Скотт,Хонори Кордер
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Магия утра для писателей. Хэл Элрод,Стив Скотт,Хонори Кордер

Магия утра для писателей. Хэл Элрод,Стив Скотт,Хонори Кордер (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология415 мин16+

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Сюжет

Развивая идею о том, что первый час после пробуждения определяет наш успех, Хэл с соавторами убедительно доказывает: правильное начало дня позволяет найти больше времени для творчества, генерировать отличные идеи для текстов и зарабатывать на них. Хэл Элрод – имеет один из самых высоких рейтингов среди докладчиков и мотивационных ораторов США, он также основатель и организатор быстрорастущего и высокомотивированного на личностный рост онлайн-сообщества и автор супербестселлера «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех», переведенного на 27 языков. На Amazon у этой книги неизменно самый высокий рейтинг, она собрала полторы тысячи отзывов с оценкой «пять звезд». Сегодня авторский метод Хэла под названием «Чудесное утро» насчитывает более 500 тысяч последователей в более чем 70 странах. Значит, миссию свою он выполняет. Об авторах: Стив Скотт – весьма успешный независимый автор. Он написал более сорока книг, и одна из них вошла в список бестселлеров по версии The Wall Street Journal. Сегодня Стив управляет двумя интернет-компаниями: DevelopGoodHabits.com и Authority.pub. Первая учит читателей вырабатывать поочередно полезные привычки, а вторая (блог и подкаст) предлагает отличные пошаговые инструкции о публикации контента. В свободное время Стив путешествует, нередко пешком. Ему также нравится бегать марафоны и проводить время со своей замечательной семьей. Хонори Кордер – автор бестселлеров. Она написала более десятка замечательных книг. На протяжении более 15 лет Х...Слушайте книгу.

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