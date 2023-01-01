Магия крови. Анна Велес (книга, 2020) слушать онлайн

День рождения мага-артефактора Евы Куракиной было решено отметить в кругу друзей и близких. Но после празднования, когда гости разъезжались, кто-то напал на них и Хранитель Магнус был серьезно ранен. Пока его дочери отбивали атаку, вызвав подкрепление из имения Куракиных, враг проник в дом Магнуса, где забрал мелкий сувенир и ранил Главу Стражи. Пытаясь разобраться в том, что случилось, Куракины и семья Магнуса приходят к нескольким выводам: врагу зачем-то нужны мелкие магические артефакты, обязательно испачканные кровью владельца. Преступник – Высший маг с уникальной способностью пробивать любую защиту, и он осуществляет непонятный план, чтобы занять место в Круге Хранителей Равновесия…



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