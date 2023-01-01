Магия игры. Виктория Свободина (книга, 2022) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Виктории Свободиной – «Магия игры». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылёвой. Колледж, где учат тому, как успешно убивать виртуальных монстров и хитростям сетевой игры. Колледж, где учатся принцессы, рыцари, маги, вампиры, разбойники, купцы, великие герои, даже короли. Мечта? Реальность, в которой теперь предстоит жить юной Далине. На счету актрисы Диной Бобылёвой дубляж в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем!





Магия игры слушать на видеосервисе Wink.