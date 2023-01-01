Магия гадостей. Зинаида Владимировна Гаврик (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Если хорошую девочку довести до ручки, в ней может пробудиться спящая сила ведьмы. Именно это со мной и произошло. Только вот хорошей девочке сила покоряться не хочет! И чтобы взять её под контроль, мне придётся делать гадости. Много-много гадостей. Но только тому, кого не жалко. Например, самому вредному и эгоистичному на свете вампиру, к которому я устроилась… ассистенткой!



Магия гадостей слушать на видеосервисе Wink.