Магиня для эмиссара. Часть первая. Салерано. День корабля. Надежда Кузьмина (книга, 2020) слушать онлайн

В сказках всe заканчивается свадьбой. В жизни же то, что начиналось свадьбой, часто заканчивается разводом. Что делать юной магине Алессите, решившей уйти от мужа и очутившейся на улице без гроша и крова? Да ещe беременной и не способной пользоваться магией? Единственный выход – искать работу… Уж такую, на какую возьмут, и не привередничать. Только если круто меняешь судьбу, вряд ли первый поворот окажется последним. Скучная и безопасная служба домоправительницы в доме архивариуса оборачивается совершенно неожиданной стороной, да и сам чопорный зануда хозяин, похоже, совсем не тот, за кого себя выдаeт. А как равнодушно пройти мимо тайны, оказавшись рядом?



Магиня для эмиссара слушать на видеосервисе Wink.