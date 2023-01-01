Магиня для эмиссара. Часть первая. Салерано. День корабля. Надежда Кузьмина
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Магиня для эмиссара. Часть первая. Салерано. День корабля. Надежда Кузьмина

Магиня для эмиссара. Часть первая. Салерано. День корабля. Надежда Кузьмина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика204 мин16+

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О книге

В сказках всe заканчивается свадьбой. В жизни же то, что начиналось свадьбой, часто заканчивается разводом. Что делать юной магине Алессите, решившей уйти от мужа и очутившейся на улице без гроша и крова? Да ещe беременной и не способной пользоваться магией? Единственный выход – искать работу… Уж такую, на какую возьмут, и не привередничать. Только если круто меняешь судьбу, вряд ли первый поворот окажется последним. Скучная и безопасная служба домоправительницы в доме архивариуса оборачивается совершенно неожиданной стороной, да и сам чопорный зануда хозяин, похоже, совсем не тот, за кого себя выдаeт. А как равнодушно пройти мимо тайны, оказавшись рядом?

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Жанр
Фантастика
Время
204 мин / 03:24

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