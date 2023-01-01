Магическое кольцо Бродгара «Наследство». Книга 1. Кейтлин Эмилия Новак
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Магическое кольцо Бродгара «Наследство». Книга 1. Кейтлин Эмилия Новак

Магическое кольцо Бродгара «Наследство». Книга 1. Кейтлин Эмилия Новак (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фэнтези514 мин16+
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Сюжет

Магическое кольцо Бродгара–это эпическая сага в жанре фэнтези. История о столкновении любви и магии, предательства и верности, света и тени. Это книга, которая не оставит равнодушным и заставит читателя держать пальцы на пульсе сюжета от первой до последней страницы, ассоциируя каждый ее оборот с биением собственного сердца.Жизнь молодой и успешной Мэган Мак-Кензи переворачивается с ног на голову, когда она отправляется на север Шотландии для получения родового замка в наследство. Знакомство с семьей–могущественным кланом Мак-Кензи, открывает ей дверь в историю мистики и верований данного края. Неожиданно для себя, Мэган обретает верных друзей, злейших врагов и влюбляется в красивого и загадочного горца, Дерека.Для Мэган, которая боится темноты и всего необъяснимого, становится ударом страшная тайна возлюбленного, погружающая ее в мир страхов, надежд и иллюзий. Главной героине предстоит пройти по темным лабиринтам судьбы и разыграть карты с самой жизнью и смертью.

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Фэнтези

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