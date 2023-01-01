Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни. Мари Кондо (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Она была странным ребенком и вместо детских игр занималась…. уборкой. В старших классах ее подружки искали идеальную любовь, а она – идеальный способ складывать и хранить носки. Родители думали, что из нее получится хорошая домохозяйка, а она заработала миллионы, помогая людям избавляться от хлама в своих домах. 34-летняя Мари Кондо – самый востребованный в мире консультант по наведению порядка и автор революционного «МЕТОДА УБОРКИ КОНМАРИ». Следуя ее рекомендациям, вы наведете порядок дома и в жизни – один раз и навсегда.



Магическая уборка слушать на видеосервисе Wink.