Магическая академия Ильсарры. Мелина Боярова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Магическая академия Ильсарры» – роман Мелины Бояровой, жанр любовное фэнтези, попаданцы. Стать адепткой магической академии – это мой шанс вырваться из золотой клетки. Вот уже девять лет я живу чужой жизнью в мире под названием Ильсарра. Здесь меня зовут Фелиция Ромелин, и я должна выйти замуж за сына консула, повинуясь воле отца. Но у меня свои планы на жизнь! Я готова к любым испытаниям, лишь бы стать магом и обрести долгожданную свободу. Не ожидала только того, что в академии судьба столкнет меня с женихом, из-за которого идеальный план пойдет насмарку.



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