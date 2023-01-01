«Магазин снов» мистера Талергута. Ли Мие (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Когда люди засыпают, их души устремляются в загадочный город, где в воздухе порхают сказочные лепрекрылы, а по улицам носятся трудолюбивые ноктилуки. Центром города является таинственный «Магазин снов» мистера Талергута, в котором можно найти сны на любой вкус, но за соответствующую цену. Пенни – новая сотрудница магазина, и теперь каждый ее день полон сюрпризов, необычных знакомств и необыкновенных приключений. На ее глазах благодаря снам люди влюбляются, заряжаются энергией, обретают уверенность в себе, находят вдохновение и даже заглядывают в будущее. Дебютный роман южнокорейской писательницы Ли Мие – это причудливая смесь фантазии и реальности, оригинальный и остроумный взгляд на притягательный мир сновидений.



«Магазин снов» мистера Талергута слушать на видеосервисе Wink.