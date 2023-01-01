«Магазин снов» мистера Талергута. Дневники грез. Ли Мие
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«Магазин снов» мистера Талергута. Дневники грез. Ли Мие

«Магазин снов» мистера Талергута. Дневники грез. Ли Мие (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фэнтези453 мин16+

Сюжет

Долгожданное продолжение южнокорейского бестселлера, переведённого на 10 языков! Новое погружение в мир сновидений, причудливой смеси грёз и реальности! Прошел год с тех пор, как Пенни устроилась на работу в «Магазин снов» мистера Талергута, где можно найти сны на любой вкус: стать косаткой в Тихом океане, заново пережить первое свидание или вкусно и полезно поесть! Люди продолжают в своих снах устремляться в загадочный город за лучшими сюжетами на время своего отдыха, но не все постоянные клиенты оказываются довольны покупками. Пенни же мечтает, чтобы счастливых покупателей было как можно больше, и изо всех сил хочет вернуть в «Магазин снов» разочаровавшихся клиентов. Находчивой сотруднице предстоит познакомиться с Деловым районом, где создаются сны, а также посетить Бюро жалоб. Одна из жалоб, самого сложного, третьего уровня, звучит по-настоящему загадочно: «Почему вы хотите отнять мои сны?» Сможет ли Пенни помочь постоянным клиентам вернуться в приятный мир сновидений? Окунитесь в новые истории из мира снов, приправленные «бодрящим волнением» и щепоткой «душевного трепета»!

«Магазин снов» мистера Талергута слушать на видеосервисе Wink.

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